Mersin'de Market Soygunu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Mersin'de Market Soygunu: 2 Tutuklama

Mersin'de bıçaklı soygun gerçekleştiren iki şüpheli, jandarma tarafından 2 saat içinde yakalandı.

23.11.2024 00:23
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Markette bıçaklı soygun kamerada: 2 şüpheli tutuklandı

Mersin'de bir markete giren 2 şüpheli, o anda içerde bulunan şahsı bıçakla rehin alıp kasadan yaklaşık 7 bin TL gasp etti

Market sahibi Anzhelika Shapkina:

-"Ben jandarmanın bu kadar iyi çalıştığını düşünmüyordum, ben bulamazlar diye düşünüyordum, 2 saatte bulmuşlar"

MERSİN - Mersin'de Rus uyruklu bir kadına ait markete giren 2 şüpheli, o anda içerde bulunan şahsın boğazına bıçak dayayıp rehin alarak kasadan yaklaşık 7 bin TL gasp etti, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler kısa sürede yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, ele geçen paralarda sahibine teslim edildi.

Olay, önceki akşam Erdemli İlçesine bağlı Tömük Mahallesi'nde bulunan Rusya uyruklu Anzhelika Shapkina'ya ait markette yaşandı. Alınan bilgiye göre, İş yeri sahibinin o anda depoda olmamasını fırsat bilen kafalarında şapka olan ve yüzleri kapalı 2 şahıs, markete girerek Shapkina'nın arkadaşı 53 yaşındaki B.A.'nın boğazına bıçak dayayarak rehin aldı. Bir kişi B.A.'nın başında beklerken diğeri kasaya yönelik yaklaşık 7 bin TL'yi aldı. Bu sırada şüpheliden biri rehin aldıkları şahsı yumrukladı ardından da arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Şüphelilerin gitmesinin ardından B.A., iş yeri sahibi ve jandarma ekiplerine olayı bildirdi. İl ve Erdemli İlçe Jandarma Tömük Karakol Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Güvenlik kameralarında yüzlerini gizleyen 2 şüphelinin geldikleri yönü belirleyen ekipler, olaydan 2 saat sonra şahsıların M.K. ile H.R. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden biri sokakta, diğeri ise saklandığı bir apart dairede yakaladı. Şüphelilerden marketten çalınan paralarda ele geçirildi. Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri Erdemli Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bulunan paralar ise iş yeri sahibine teslim edildi.

İş yeri sahibi yaşananları anlattı

Olayla ilgili bilgi veren Rusya Uyruklu Türk Vatandaşı Anzhelika Shapkina, olay günü akşam saatlerinde 2 kişinin iş yerine bıçakla girdiğine söyledi. Shapkina," Benim arkadaşım burada oturuyordu. Ben de depodaydım o sırada. Gelmişler arkadaşımı bıçakla rehin almışlar. Biri kasadan paraları almış. Bir kaç kez da arkadaşıma vurmuşlar kaçmışlar. Bütün paraları almışlar"dedi.

Durumu jandarmaya bildirdiklerini aktaran Shapkina," Jandarmaya çok teşekkür ediyorum. Çok iyi çalışmışlar 2 saatte paraları bulup adamları yakalamışlar. Ben jandarmanın bu kadar iyi çalıştığını düşünmüyordum. Ben bulamazlar diye düşünüyordum, 2 saatte bulmuşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Market Soygunu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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