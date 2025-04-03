Mersin'de Motosiklet Kazaları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Motosiklet Kazaları Artıyor

Mersin\'de Motosiklet Kazaları Artıyor

Mersin'de son bir haftada motosiklet kazaları güvenlik kameralarına yansıdı, yaralılar var.

03.04.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de son bir haftada motosikletlerin karıştığı bazı kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ülke genelinde olduğu gibi Mersin'de bir çoğu maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazaları meydana geliyor. Mersin'de en çok motosiklet kazaları dikkat çekiyor. Kentte trafiğe kayıtlı yaklaşık 840 bin motorlu taşıt bulunurken bunların yaklaşık 250 binin motosiklet olduğu öğrenildi. Motosiklet kullanımının yoğun olması nedeniyle kentte her gün kaza meydana geliyor. Son bir haftada meydana gelen motosiklet kazalarından bazıları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza merkez Toroslar ilçesi Yusuf Kılıç Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'ne yaşandı. Otomobilin çarptığı motosikletli yaklaşık 20 metre savruldu, o anlar görüntüye yansıdı. Son iki kazada merkez Akdeniz ilçesi Hal Caddesi'nde meydana geldi. 4 yolun kesiştiği noktada motosikletlinin otomobile çarparak yere düşme anları yer aldı. Diğer kazada ise motosikletli bir sürücü yola çıkan bir çocuğa çarptı. Görüntülere yansıyan kazalarda yaralanan 1'i çocuk 4 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirildi.

Öte yandan yapılan uygulama ve denetimlere rağmen genelde motosiklet sürücülerinin tedbirlere dikkat etmediği belirtilerek can güvenlikleri için kurallara uymaları önerildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, trafik, mersin, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet Kazaları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

12:18 Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti Bakan Bolat 2 Nisan verilerini paylaştı: Boykotçular kaybetti
12:10 58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:43 Memur ve emeklilerin zam oranı değişti Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
18:59 İngiliz devlerinden radikal karar Taraftarları ABD’ye giremeyecek İngiliz devlerinden radikal karar! Taraftarları ABD'ye giremeyecek
18:38 Galip gelen futbolcular servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu
18:35 Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
18:26 Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
18:07 Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
17:59 İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 13:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: Mersin'de Motosiklet Kazaları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement