Mersin\'de Motosiklet Kazası

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet üzerinde dengesini kaybeden sürücü düşerek yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi Türbe Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinden Hüseyin Tuzla Sokak istikametine, 33 MD 4900 plakalı motosikletiyle dönüş yapan sürücü T.A. dengesini kaybederek düştü. Kazayı gören vatandaşlar sürücünün yardımına koşup acil servisi aradı. Kaza yerine ulaşan sağlık ekibi yaralı sürücüye ilk müdahalede bulunarak ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırdı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN
