Mersin'de Motosiklet Kazası: 2 Ölü

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Mersin'de motosiklet önce kaldırıma ardından ağaca çarptı: 2 ölü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ulaş Can Seri'in kullandığı 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağında seyir halinde iken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Cansu Mels Bolat olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.