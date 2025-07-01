Mersin'de Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı

Mersin\'de Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı
01.07.2025 09:44
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Mersin'de motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde çarpışma sonrası hafif yaralarla kurtuldu.

Mersin'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün savrularak yere düşmesi, kask ve güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı. Kaskı takılı olduğu için ölümden dönen ve hafif yaralanma ile kazadan kurtulan sürücü yaşananları anlattı

Olay, dün merkez Yenişehir ilçesi Palmiye Mahallesi 2. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ümit Buğra Türkmen idaresindeki 33 AZV 974 plakalı motosikletle, cadde üzerinde seyir halindeyken ara sokaktan çıkan L.A. yönetimindeki 33 ASK 629 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, savrularak yere düştü. Kaza anı, Türkmen'in kask kamerası ve çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Motosiklet ve otomobilde maddi hasar meydana gelirken, Türkmen hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

"Kontrolsüz bir şekilde yola atlaması sonucu kaza gerçekleşti"

Hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilen motosiklet sürücüsü Ümit Buğra Türkmen, İHA muhabirine o anları anlattı. Cadde üzerinde 55 kilometre hızla seyir halinde olduğunu belirten Türkmen, "Tali yoldan gelen aracın kontrolsüz bir şekilde yola atlaması sonucu kaza gerçekleşti. Bu kazanın gerçekleşmesinin bence en büyük sebebi, araç sürücüsünün direkt yola atlaması oldu. Yani orada yavaşlayıp, durup bir kontrol edip sağına soluna bakabilirdi ama araç sürücüsü direkt yola atlıyor. ve ayrıca, benim onu görme gibi bir imkanım yok çünkü sağ tarafta park halindeki araçlardan dolayı görüş açım kayboluyor. Hastaneden geldim, herhangi bir kırık çıkık yok, sadece hafif yaralar var" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet Kazası: Kask Hayat Kurtardı - Son Dakika

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