Mersin polisi, kent genelinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı uygulamalar gerçekleştirdi, 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirilirken, 22'si de trafikten men edildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve tüm ilçelerde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önlenebilmesi amacı ile uygulama yapıldı. Motosiklet ile elektrikli bisikletlere, tamirci ve satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde bin 819 kişinin kaydı sorgulandı. 120 tamirci ve satıcının denetlendiği uygulamada 2 bin 230 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi. Polisin çalışmasında 2'si çalıntı, 4'ü hacizli motosiklet ele geçirildi, 22'si de trafikten men edildi. Aranan 3 şahsında yakalandığı çalışmada çeşitli maddelerden toplam 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.
Polisin uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama - Son Dakika
Samsun'da motosiklet kazasında hayatını kaybeden gencin organları 5 kişiye umut olacak. Ali Kara'nın organları bağışlandı ve başarılı bir şekilde çıkarıldı. Karaciğeri Erzurum'a, böbrekleri Samsun'a, kornealar ise Samsun bölgesinde nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Samsun'un İlkadım ilçesinde motosiklet kazası geçiren Ali Kara'nın organları, ailesi tarafından bağışlandı. Organ nakli operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve karaciğer Erzurum'a, böbrekler ve kornealar ise Samsun'da nakil bekleyen hastalara umut olacak.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde lokantada bir kadından para isteyen dilenci kadın, isteği reddedilince dehşet saçtı. Çıkan tartışmada dilenci, kadını sağ bacağından yaraladı.
Hatay'da gerçekleştirilen 'Mahzen-21' operasyonunda, Süleyman Alev'in liderliğini yaptığı 'Alevler' adlı göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da aralarında bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.
Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'Mahzen-21' operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev'in yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarısını sosyal medya hesabından duyurdu ve milletin desteğiyle organize suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.
Hatay'da eş zamanlı olarak düzenlenen 'MAHZEN-21' operasyonunda, Süleyman Alev'in elebaşılığını yaptığı 'Alevler' olarak bilinen göçmen kaçakçılığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, pikap ile otomobil çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi ancak hastaneye gitmeyi reddetti.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaralı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.
Burdur'da cadde üzerinde süratli bir şekilde seyrederken park halinde bulunduğu yerden yola çıkmak için hareket eden otomobile çarpıp savrulan ehliyetsiz motosikletli genç ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücünün tedavisi hastanede devam ediyor.
Karabük'te Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'nde bir aydınlatma direğinde meydana gelen kısa devre sonucu çıkan kıvılcımlar, çevrede bulunan vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Burdur'da süratli bir şekilde seyreden ehliyetsiz motosikletli, park halindeki otomobile çarparak ağır yaralandı. Kazada motosiklet karşı şeride geçip başka bir otomobile çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsüne ve otomobil sahibine para cezası uygulandı.
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