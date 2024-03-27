Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama - Son Dakika
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Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama

Mersin\'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama

Mersin polisi, motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı gerçekleştirdiği uygulamalarda 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirirken, 22'si de trafikten men edildi. Uygulamada bin 819 kişinin kaydı sorgulandı ve 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.

27.03.2024 08:42  Güncelleme: 08:44
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Mersin polisi, kent genelinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığına karşı uygulamalar gerçekleştirdi, 2'si çalıntı 4'ü hacizli motosiklet ele geçirilirken, 22'si de trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez ve tüm ilçelerde meydana gelen motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlıklarının önlenebilmesi amacı ile uygulama yapıldı. Motosiklet ile elektrikli bisikletlere, tamirci ve satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde bin 819 kişinin kaydı sorgulandı. 120 tamirci ve satıcının denetlendiği uygulamada 2 bin 230 adet motosiklet ve elektrikli bisiklet kontrol edildi. Polisin çalışmasında 2'si çalıntı, 4'ü hacizli motosiklet ele geçirildi, 22'si de trafikten men edildi. Aranan 3 şahsında yakalandığı çalışmada çeşitli maddelerden toplam 758 bin 510 TL idari para cezası kesildi.

Polisin uygulamalarının devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığına Karşı Uygulama - Son Dakika

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