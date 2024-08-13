Mersin'de motosikletle kapkaç yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de motosikletle kapkaç yapan şüpheliler yakalandı

Mersin\'de motosikletle kapkaç yapan şüpheliler yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle kapkaç yapıp kaçarlarken minibüsün takip etmesi sonucu cep telefonuyla görüntülenen 2 şüpheli, JASAT tarafından yapılan çalışmayla yakalandı.

13.08.2024 15:59
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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletle kapkaç yapıp kaçarlarken minibüsün takip etmesi sonucu cep telefonuyla görüntülenen 2 şüpheli, JASAT tarafından yapılan çalışmayla yakalandı.

Olay, 10 Ağustos'ta ilçeye bağlı Limonlu Mahallesi'nde Mersin- Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, minibüse binen bir şahsın çantası motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Motosikletleriyle hızla kaçan 2 şüpheli ise minibüsle kovalanarak cep telefonuyla görüntülendi. Şüpheliler çantayı yol kenarına atarak gözden kayboldu. Yaşanan olay ise jandarma ekiplerine bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şüphelilerin yakalanması için çalışma yaptı. Emniyetle koordineli şekilde çalışan jandarma şüphelilerin E.T. ve A.Ş. olduğunu belirledi. Adresleri de tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığında ifadesi alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de motosikletle kapkaç yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

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