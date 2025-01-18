Mersin\'de Motosikletli Genç Hayatını Kaybetti

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Motosikletli gencin feci ölümü: Herkes cenazenin kaldırılmasını izledi

Yola düşen motosikletli genç, üzerinden araç geçmesi sonucu hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'de 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü, düştüğü yolun ortasında bir aracın üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Kaza neticesinde 1 kişi de ağır yaralandı. Kaza yerine toplanan vatandaşların, cenazenin kaldırılmasını izlemesi dikkat çekti.

Kaza, Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 18 yaşındaki Muhammed Samet Özçat, 42 ENU 84 plakalı motosikletle seyir halindeyken henüz nasıl olduğu kesinleşmeyen bir şekilde kaza yaptı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri motosikletten savrulan sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken, yaklaşık 30 metre geride yol kenarında ağır yaralı olan E.Y.'yi fark etti. E.Y. ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yerinde savcının incelemesinin ardından Özçat'ın cenazesi hastane morguna götürüldü. Cenazenin kaldırıldığı sırada çevrede bulunan çok sayıda vatandaşın meraklı bir şekilde o anları izlemesi dikkat çekti.

Kazanın nasıl olduğu henüz çözülemedi

Polis, kazanın nasıl olduğunu belirlemek için çevrede güvenlik kamerası kayıtları ulaşmaya çalışırken görgü tanıklarıyla da görüştü. Görgü tanıklarından birinin yola savrulan motosiklet sürücünün üzerinden bir aracın geçtiğini söylediği alınan bilgiler arasında yer aldı. Tedavisi süren ve şuuru kapalı olan yaralı E.Y.'ye de motosikletin çarpmış olduğunun değerlendirildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.