Mersin'de Siber Polis Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon Düzenledi - Son Dakika
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Mersin'de Siber Polis Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon Düzenledi

Mersin\'de Siber Polis Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon Düzenledi

Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalandı ve birçok elektronik cihaz ele geçirildi. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edileceği belirtildi.

30.05.2024 10:51
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Mersin'de siber polisi müstehcen yayın yapanlara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda 10 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında suç işlediği tespit edilen 10 şüpheli de düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Siber Polis Müstehcen Yayın Yapanlara Operasyon Düzenledi - Son Dakika

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