Mersin\'de narkotik çalışmasında 2 uyuşturucu taciri yakalanıp tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada polis tarafından yakalanan uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında tespit edilen şüpheliler Y. K. ve H.B. yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde ve evlerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile esrar ele geçirildi.

Emniyete götürülen 2 şüpheli ifadesinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.