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Mersin'de organize suç örgütü çökertildi: 10 gözaltı

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde tefecilikten yaralamaya kadar bir çok suça karıştığı belirlenen organize çete polisin çalışmasıyla çökertildi, 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin teknik ve fiziki takipli çalışmasında haksız kazanç elde etmek amacıyla tefecilik, kasten yaralama, yağma, tehdit, kişisel verilerin ele geçirilmesi, bankalardan usulsüzce kredi çekilmesi gibi suçları işleyen 10 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon yapıldı, 10 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramada ise ruhsatsız silah ve mühimmatlar, örgütün haberleşmede kullandığı çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.