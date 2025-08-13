Mersin'de Orman Yangını: 90 Hane Boşaltıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Mersin'de Orman Yangını: 90 Hane Boşaltıldı

Mersin\'de Orman Yangını: 90 Hane Boşaltıldı
13.08.2025 19:15  Güncelleme: 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına 10 helikopter ve 122 araçla müdahale ediliyor. Vali Atilla Toros, 90 haneden toplamda 190 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Mersin'in Silifke ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına 10 helikopter, 122 araç ile 344 personelle havadan ve karadan müdahale ediliyor. Bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Mersin Valisi Atilla Toros, "Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı, Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmaları sürüyor. Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik"dedi.

Alınan bilgiye göre, saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız,ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında orman dışı alanda çıkan yangın ormana sıçradı.İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf etti. Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahallelerinin Gökgediği, Bağalanı ve Ağıldere mevkiindeki 90 hane tedbir amaçlı boşaltıldı .Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin yangın yerinde ekipleri koordine ederken hafif yaralandı, tedavis ise olay yerinde yapıldı.

10 helikopter ile 122 araçlı ekip görevde

Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra bölgeye Adana, Osmaniye, Hatay, Konya ve Karaman'dan de takviye gönderildi. Takviye ekiplerle birlikte bölgede şuanda 10 helikopter ve 46'su araz 122 aracın yangına müdahale ettiği bildirildi.Mersin Valisi Atilla Toros'ta bölgeye giderek yangını yerinde koordine edip, bilgi aldı.

Vali Toros: " 90 haneden 190 kişiyi tahliye ettik"

Yangınla ilgili gazetecilere açıklama yapan Vali Atilla Toros," Bugün maalesef 12.45 sıralarında orman yangınımız başladı. Silifke ilçemiz Balandız ve Kırtıl Mahalleleri bölgemizde çıkan orman yangınına 10 dakika için de ilk müdahalemize başlamış olduk. 9 helikopter havadan müdahale ediyor, bir helikopterimizde yolda. Tüm birimlerden 122 araçla yangına mücadele ediyoruz. Bunlardan 46'sı arazöz. 200'ü orman personeli olmak üzere 344 personel var. Ayrıca jandarma komando ve ilçe jandarma birliklerinden 210 personel ve 60 araç da güvenlik ve destek görevini yürütüyor. Kırtıl, Balandız ve İmam Uşağı mahalleleri tedbiren boşaltıldı" dedi.

Çamlıca mahallesinde tahliye çalışmalarında sürdüğüne değinen Vali Toros," Toplamda 90 hane ve 190 kişiyi tahliye ettik. Silifke ilçemizde 370 kişi kapasiteli 3 pansiyonu hazırladık. Can kaybı veya yaralanmamız yok. Zarar tespit çalışmaları sahada devam ediyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor"ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, mersin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Orman Yangını: 90 Hane Boşaltıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
Beyaz Saray’dan Trump’la görüşecek Putin’e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır Beyaz Saray'dan Trump'la görüşecek Putin'e gözdağı: Başkan gerekirse toplantıyı terk etmeye hazır

18:59
Özgür Özel’in Erdoğan’la ilgili sözlerine AK Parti’den sert tepki
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki
17:59
Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem
17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
23:56
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
Yunanistan yangınlarla boğuşuyor! Alevler ülkenin üçüncü büyük kentine ulaştı
23:55
90’da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı’nın Hull City’sine büyük şok
90'da 3-1 önde olan Acun Ilıcalı'nın Hull City'sine büyük şok
23:39
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
Karısını tabancayla vuran adam, intihar girişiminde bulundu
23:32
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
Armand Duplantis, sırıkla atlamada 13. kez dünya rekoru kırdı
23:27
Kadıköy’de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
Kadıköy'de 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi müziği çalacak
23:19
Galatasaraylılara müjde Donnarumma, Paris Saint-Germain’e veda etti
Galatasaraylılara müjde! Donnarumma, Paris Saint-Germain'e veda etti
23:16
Robin Van Persie’den Fenerbahçe taraftarına mesaj
Robin Van Persie'den Fenerbahçe taraftarına mesaj
23:11
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Arda Güler performansıyla ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 19:20:23. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de Orman Yangını: 90 Hane Boşaltıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.