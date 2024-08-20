Mersin'de orman yangını çıktı

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Mersin'de orman yangını

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde orman yangını çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Bölgeye ulaşımın zor olması nedeniyle ekiplerin yangına güçlükle müdahale ettiği öğrenildi.

Öte yandan yangının yayılmaması için takviye ekiplerin de yola çıktığı bildirildi.