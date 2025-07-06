Mersin\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Mut ilçesinde çıkan orman yangını, karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Mut ilçesi Hacınuhlu Mahallesi Kozlar yaylası Gaymere mevkiinde bir bahçede başladı. Bahçede başlayan yangın rüzgarın etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ormana bağlı 5 arazöz ile 50 kişilik ekip sevk edildi. Karadan müdahale eden ekiplere yöre sakinleri de destek verdi. Yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü, bir dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. - MERSİN