Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı. Çirkin mevkiindeki çıkan yangına yüksek ve sarp olması nedeniyle ekipler karadan müdahale çalışırken, 2 helikopter ise havadan destek verdi. Anamur ilçesinden de takviye ekiplerin gönderildiği yangının büyümemesi için çalışmalar sürüyor.
Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangının Kızılçamların olduğu bölgede meydana geldiği öğrenildi. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale - Son Dakika
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