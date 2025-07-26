Mersin\'de Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Mersin'in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan orman yangınına 3 helikopter, Adana ve Mersin'in ilçelerinden gelen arazözlerle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çadırlı Mahallesi'nde yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Yangın kısa sürede Bahçederesi ve Taşucu Mahalle sınırlarına ulaştı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye jandarma ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler, karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi'ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi.

3 yangın söndürme helikopteri alevleri kontrol altına almak için havadan, Adana ve Mersin'in ilçelerinden gelen arazözler ise yangına karadan müdahale ediyor. Jandarma ekiplerinin uyarısıyla arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi'ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi. Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi. - MERSİN