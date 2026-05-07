İskele düştü işçiler halatta asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İskele düştü işçiler halatta asılı kaldı

İskele düştü işçiler halatta asılı kaldı
07.05.2026 22:37  Güncelleme: 22:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir otel inşaatında, dış cephe çalışması sırasında iskele çöktü. 10'uncu katta halatlarda asılı kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında iskelenin çökmesi sonucu 10'uncu katta halatlarda asılı kalan 2 işçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39664 Sokak üzerinde bulunan 15 katlı otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe boya çalışması yapan Beytullah.Aktan ve Murat Avşin isimli işçiler, iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı. Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağı düşmesi üzerine işçiler, üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yüksekte asılı kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli ve Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Olay yerine merdivenli kurtarma aracı da yönlendirilirken, yağış nedeniyle zeminin çamurlu ve kaygan olması sebebiyle aracın güvenli şekilde konuşlandırılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, operasyonun ipli erişim sistemiyle yapılmasına karar verdi.

Bir itfaiye personeli binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Halatlar yardımıyla ulaşan ekipler, mahsur kalan işçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirdi.

Yaklaşık 10'uncu katta mahsur kalan işçiler, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrollü şekilde zemine indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İş Kazası, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskele düştü işçiler halatta asılı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı Geceleri kırmızıya bürünen sahilin sırrı şaşırttı
Polislerin ’heimlich’ manevrası ile hayata tutundu o anlar kamerada Polislerin 'heimlich' manevrası ile hayata tutundu; o anlar kamerada
Kenyalılar “yeraltı sularını kirlettiği“ suçlamasıyla BP’ye dava açtı Kenyalılar "yeraltı sularını kirlettiği" suçlamasıyla BP'ye dava açtı
21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı 21 yıldır aranan cinayet hükümlüsü İzmir’de yakalandı
Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti Göreve giderken kaza geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı Ormanda öldürülüp cesedi yakılan Kübra için barajda arama yapıldı

22:42
Fenerbahçe’ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
Fenerbahçe'ye geri döneceği konuşulan Aykut Kocaman harekete geçti
22:23
İran’da peş peşe patlama sesleri Hürmüz Boğazı’nda alarm
İran’da peş peşe patlama sesleri! Hürmüz Boğazı’nda alarm
22:13
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
Bakan Gürlek: Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek ve Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi
22:07
AK Parti’ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP’den çok yoruldum
AK Parti'ye geçme kararı alan Burcu Köksal sessizliğini bozdu: CHP'den çok yoruldum
21:56
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş’ın iadesini bekliyoruz
Bakan Gürlek: Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz
21:37
Alex de Souza, Fenerbahçe’deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Alex de Souza, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde tarafını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 22:49:00. #7.13#
SON DAKİKA: İskele düştü işçiler halatta asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.