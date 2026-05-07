İskele düştü işçiler halatta asılı kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde otel inşaatının dış cephe çalışması sırasında iskelenin çökmesi sonucu 10'uncu katta halatlarda asılı kalan 2 işçi, Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi 39664 Sokak üzerinde bulunan 15 katlı otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dış cephe boya çalışması yapan Beytullah.Aktan ve Murat Avşin isimli işçiler, iskelenin motor sisteminin boşalması sonucu büyük tehlike yaşadı. Ayaklarının altındaki iskelenin bir anda aşağı düşmesi üzerine işçiler, üzerlerindeki güvenlik kemeri ve halat sistemi sayesinde metrelerce yüksekte asılı kaldı.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Mezitli ve Davultepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile Afet Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü bünyesindeki Dağcılık ve Arama Kurtarma Amirliği ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Olay yerine merdivenli kurtarma aracı da yönlendirilirken, yağış nedeniyle zeminin çamurlu ve kaygan olması sebebiyle aracın güvenli şekilde konuşlandırılamadığı öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, operasyonun ipli erişim sistemiyle yapılmasına karar verdi.

Bir itfaiye personeli binanın çatısına çıkarak üç farklı noktadan güvenli ankraj sistemi kurdu. Halatlar yardımıyla ulaşan ekipler, mahsur kalan işçilere kurtarma üçgeni, kask ve ek emniyet ekipmanları giydirdi.

Yaklaşık 10'uncu katta mahsur kalan işçiler, ekiplerin titiz çalışması sonucu kontrollü şekilde zemine indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MERSİN