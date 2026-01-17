Mersin\'de bakım yapılan araç alev alarak yandı

Mersin'in Mut ilçesinde bir iş yerinde bakımı yapılan otomobil, çıkan yangın sonucu yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Mut ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto tamirhanesinde araç üzerinde bakım yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile polis sevk edildi. Yangın sırasında otomobilde art arda 4 patlama meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Alevlerin çevrede bulunan diğer araçlara sıçraması önlenirken, yanan otomobil tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN