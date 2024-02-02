 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mersin'de Otobüs Şoförlerine Alkol Eğitimi Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de Otobüs Şoförlerine Alkol Eğitimi Verildi

Mersin\'de Otobüs Şoförlerine Alkol Eğitimi Verildi

Mersin'de trafik ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs şoförlerine alkol gözlüğü ile eğitim verilerek alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekildi. Ayrıca, trafik kuralları ve emniyet önlemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

02.02.2024 10:33  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de trafik ekiplerince, şehirlerarası otobüs şoförlerine yönelik alkol gözlüğü ile eğitim verilerek alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüs terminalinde bulunan araç şoförleri ve yolculara, emniyet kemeri kullanmanın önemi, yaya önceliği, aşırı hız, yorgun ve uykusuz araç kullanımı, trafik işaret ve işaretçilerine uyma, kırmızı ışık ihlali gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, alkol gözlüğü ile sürücülere alkolün araç kullanma üzerindeki etkileri konusunda uygulamalı olarak eğitim verilerek, alkollü araç kullanmanın tehlikesine dikkat çekildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Trafik Şube Müdürlüğü, Mersin, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Otobüs Şoförlerine Alkol Eğitimi Verildi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 12:09:57. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Otobüs Şoförlerine Alkol Eğitimi Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement