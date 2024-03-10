Mersin\'de otomobil su kanalına uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'de muhtar adaylığı kavgası: 15 kişi yaralandı

Mardin'de iki aile arasında muhtar adaylığı nedeniyle çıkan kavgada 15 kişi yaralandı. Kavga, taşlı-sopalı bir şekilde gerçekleşirken, olaylarla ilgili 1 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan bir kişinin tedavisi sürüyor. Kavgaya ait yeni görüntüler de ortaya çıktı.