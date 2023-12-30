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Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin'de gece saatlerinde meydana gelen kazada, otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede otomobil sürücüsü ve yanındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin\'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
30.12.2023 - 03:03,
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Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Deliçay mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Çağrı Erdur yönetimindeki 01 AOA 014 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Muhammet Pulat idaresindeki 33 AKJ 30 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Erdur ile yanındaki Onur Düzgün'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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