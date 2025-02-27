Mersin\'de Otoyolda Yangın: Araç Kullanılamaz Hale Geldi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki otomobilde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus Karakütük Mahallesi bölgesinde Pozantı istikametine seyir halindeki Y.G.E.'nin kullandığı otomobil, motor kısmından yanmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN