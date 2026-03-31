Mersin\'de yangın, tırlar hurdaya döndü

Mersin'de park halindeki bir tırda çıkan yangın bitişikteki başka bir tıra sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 tırın hurdaya döndüğü yangında, başka bir tırda da hasar oluştu.

Yangın, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde tır garajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki bir tırda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek metrelerce yükselmesi sonucu yangın, bitişikte park halinde bulunan başka bir tıra da sıçradı. Yangının hızla yayılması üzerine araç sürücüleri müdahale edemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale başlattı. Alevlerin büyüklüğü nedeniyle çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak çevreye yayılması önlendi. Yangında iki tırda büyük çapta hasar oluşurken, üçüncü bir tırda da kısmi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN