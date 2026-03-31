Mersin'de yangın, tırlar hurdaya döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de yangın, tırlar hurdaya döndü

Mersin\'de yangın, tırlar hurdaya döndü
31.03.2026 18:12  Güncelleme: 18:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde park halindeki bir tırda çıkan yangın, bitişikteki başka bir tıra sıçrayarak büyük hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevlerin çevreye yayılmasını engelledi.

Mersin'de park halindeki bir tırda çıkan yangın bitişikteki başka bir tıra sıçrarken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 tırın hurdaya döndüğü yangında, başka bir tırda da hasar oluştu.

Yangın, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde tır garajı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki bir tırda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüyerek metrelerce yükselmesi sonucu yangın, bitişikte park halinde bulunan başka bir tıra da sıçradı. Yangının hızla yayılması üzerine araç sürücüleri müdahale edemeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler yangına müdahale başlattı. Alevlerin büyüklüğü nedeniyle çevre ilçelerden de takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak çevreye yayılması önlendi. Yangında iki tırda büyük çapta hasar oluşurken, üçüncü bir tırda da kısmi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Toroslar, Güvenlik, İtfaiye, Mersin, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yangın, tırlar hurdaya döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser harcamalarına yönelik davada tutuklu 3 sanığın tahliyesine karar verildi.
17:42
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD’nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
İran: Yarından itibaren misilleme olarak ABD'nin bölgedeki şirketleri hedef alınacak
17:35
İsrail’den Beyrut’a şiddetli hava saldırısı
İsrail'den Beyrut'a şiddetli hava saldırısı
17:13
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı’ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi havadan görüntülendi
17:07
Özgür Özel’den “mutlak butlan“ çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
Özgür Özel'den "mutlak butlan" çıkışı: Aha da teslim olursam ne olsun
16:08
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi Kulüpten açıklama var
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi! Kulüpten açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 18:37:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Mersin'de yangın, tırlar hurdaya döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.