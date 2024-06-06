Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı

Mersin polisi, özel harekat timleri ve dron desteğiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan ve örgüt adına faaliyet yürüten 12 şüpheli yakalandı. Operasyon sonucunda dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

06.06.2024 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin polisi, özel harekat timleri ve dron desteğiyle, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi, 12 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin tespitine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyet yürütme çalışmaları gerçekleştiren ve daha önceden terör örgütü YPG'nin içerisinde eylemlere katıldıkları tespit edilen 12 şüpheli belirlendi. Mersin merkez ve Tarsus ilçesinde tespit edilen edilen adreslere özel hareket ve dron destekli eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda il merkezinde 7, Tarsus'ta da 5 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
08:22 Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas’a veda etti Hande Ataizi ve Aytaç Uşun, Taş Kağıt Makas'a veda etti
08:21 FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe 72 şüpheli “Kıskaç“a takıldı FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe! 72 şüpheli "Kıskaç"a takıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:05:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de PKK'ya yönelik operasyon: 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement