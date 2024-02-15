Mersin'de 2022 yılında polisevine yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tutuksuz yargılanan 8 sanık beraat ederken, firari sanıkların dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.
Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 26 Eylül 2022 tarihinde merkez Mezitli ilçesindeki Tece Polisevine düzenlenen saldırıyla ilgili görülen davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Mazlum D., Sait D., Abdulgalip G., Ahmet E., Zeki Ö., Mazlum K., Kahraman B. ve Fatih S.'nin beraatine hükmetti. Heyet, firari sanıklar Dilşah Ercan ve Ahmet Ahmo'nun dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.
Olay
Mersin'de iki kadın terörist tarafından 26 Eylül 2022 tarihinde polisevine düzenlenen saldırıda polis memuru Sedat Gezer şehit olmuş, meslektaşı Abdulkadir Öztürk yaralanmıştı. Kurşun isabet eden bir kadın ile yüksekten atlayan 2 kişinin yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren teröristler, üzerlerindeki patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu ölmüştü.
İddianame
Saldırıyla ilgili mütalaada, 2'si firari 10 sanık hakkında, 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye 7 kez teşebbüs', 'kişiyi tasarlayarak öldürmeye 3 kez teşebbüs', 'mala ve kamu malına zarar verme' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme' suçlarından ceza istenmişti. - MERSİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mersin'de polisevine düzenlenen terör saldırısında 8 sanık beraat etti - Son Dakika
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