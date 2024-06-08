Mersin'de Refüjdeki Ağaçlarda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Mersin'de Refüjdeki Ağaçlarda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Mersin'de refüjde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle yayla yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

08.06.2024 19:59
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Mersin'de refüjdeki ağaçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, vatandaşların kullandığı yayla yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Alınan bilgiye göre, birçok köyün bağlantı yolu olarak kullanılan ve Gözne yolu olarak da bilinen Akbelen Bulvarı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın nedeniyle refüjdeki palmiye ağaçları ve otluk alanlar yanmaya başladı. Rüzgar nedeniyle çevredeki alanlara da sıçrayan yangın nedeniyle Gözne istikametine ulaşım dururken, ihbar üzerine gelen Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından itfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yayılan yangını güçlükle kontrol altına alındı.

Polis ekiplerince güvenlik amacıyla Gözne istikametinde ulaşıma kapanan yolda yangın nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Şehir istikametine gelen araçlar ise otobana yönlendirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Refüjdeki Ağaçlarda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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