Mersin'de Sağanak Yağış Sonrası Evde Çökme Meydana Geldi

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Mersin'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından bir evin damı çöktü. Bir odanın damı tamamen çökerken merdivende de hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evin bir odasının damında, sabah saatlerinde yer yer şiddetini artıran yağışın ardından çökme meydana geldi. Evde tek başına yaşayan 69 yaşındaki Ayla Ercan, olay sırasında şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, çökme yaşanan evde incelemede bulundu.

"Yetkililer, 'eve girmesen iyi olur' dedi"

Ölümden döndüğünü belirten Ercan, ailesinden kalan tek katlı evde uzun yıllardır yaşadığını söyledi. Geçimini salça satarak kazanan Ercan, yağmurda mağdur olduğunu belirterek, şunları ifade etti:

"Daha önce bir iki sefer yağmur yağdı ama şimdi tam mağdur oldum. Aşırı bir yağmur yağdı. Şimdi eve giremiyorum. Bazen hızlıca girip çıkıyorum. Yetkililer, 'eve girmesen iyi olur' dedi."

Ercan, yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi. - MERSİN