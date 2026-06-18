Mersin'de Sağlık Çalışanına Araç Çarptı - Son Dakika
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Mersin'de Sağlık Çalışanına Araç Çarptı

Mersin\'de Sağlık Çalışanına Araç Çarptı
18.06.2026 18:03
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Mersin'de teknisyen Esra Abacı Özdemir, yaya geçerken aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teknisyen olarak görev yapan sağlık çalışanı, yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Özgür E. yönetimindeki araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Esra Abacı Özdemir'e (27) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Esra Abacı Özdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Esra Abacı Özdemir'in, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Alma Biriminde teknisyen olarak görev yaptığı belirtildi. Araç sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan genç teknisyenin hayatını kaybettiği kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracını park ederek yolun karşısına geçmeye çalışan Özdemir'e, hatifi ticari aracın çarptığı anlar yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Mersin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Sağlık Çalışanına Araç Çarptı - Son Dakika

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