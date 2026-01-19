Mersin'de halk sağlığını tehdit eden gıdalara geçit verilmedi - Son Dakika
Mersin'de halk sağlığını tehdit eden gıdalara geçit verilmedi

19.01.2026 10:23  Güncelleme: 10:24
Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası yolcu otobüslerinde sağlıksız ve mevzuata aykırı şekilde taşınan sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koyarak imha etti. Zabıta ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla düzenli denetimler yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası yolcu otobüslerinde sağlıksız ve mevzuata aykırı şekilde taşınan sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koyarak imha etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Denetim Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüsünde sağlıksız şartlarda taşındığı ve mevzuata uygun olmadığı tespit edilen sucuk ve çiğköfte ürünlerine el koydu. Ürünler gerekli yasal işlemlerin arından imha edildi.

Tarsus Şehirlerarası Otobüs Terminalinde (TAŞTİ) zabıta ekiplerinin yaptığı denetimlerde, Afyonkarahisar'dan Tarsus'a getirilen 8 koli içerisindeki yaklaşık 300 kilo sucuğun bulunduğu ambalajların tahriş ve ürünlerin sağlıksız şartlarda olduğu belirlendi. Zabıta ekiplerinin yine TAŞTİ içerisinde yürüttüğü denetimlerde, bir başka otobüs firmasına ait araçta da 2 koli çiğköfte ürününün soğuk zincirden uzak şekilde taşındığı tespit edildi. Konuyla ilgili Tarsus İlçe Tarım Müdürlüğüne de bilgi verilerek, ürünlere tutanakla el konuldu. Menşei belli olmayan ve insan sağlığı açısından tehlike arz ettiği belirlenen ürünler, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından imha edildi. Sağlıksız ürünlerin taşındığı yolcu otobüsü firmalarına da cezai işlem uygulandı.

"Ürünlerin halk sağlığına zararlı olduğu tespit edilmiştir"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Zabıta Amiri Mehmet Durmaz, "Yolcu otobüslerinin, bu şekilde menşei belli olmayan gıda ürünlerini taşıması yasaktır. Rutin kontrol ve denetimlerimizi yapıyoruz. Otobüs firmalarına gerekli ikaz ve uyarılarda bulunuyoruz. Normalde sucuk ürünlerinin soğuk hava zinciri şeklinde taşınması lazım. Firmaların, üreticilerin menşeini, irsaliyesini ve kime ait olduğunu belirtmesi lazım" dedi. Yapılan denetimlerde ürünlerin menşei belli olmadığından, irsaliyesi ve kime ait olduğu bilinmediğinden dolayı tutanakla muhafaza altına aldıklarını kaydeden Durmaz, "İlçe Tarım Müdürlüğündeki gıda mühendisimiz ve veteriner hekimlerle görüşerek gerekli bilgi akışını sağladık. Neticede bu ürünlerin halk sağlığına zararlı olduğu, onların da görüşleri alınarak tespit edilmiştir" diye konuştu.

"Gıda ürünlerinin nakliyesinin bu şekilde yapılması uygun değil"

Başka bir yolcu otobüsünde de aynı şartlarda çiğköfte taşındığının tespit edildiğini vurgulayan Durmaz, "2 koli içerisinde çiğköftenin olduğunu tespit ettik. Çiğköftenin de soğuk hava zincirinde taşınması lazım. Otobüs firmalarının, ürünleri bu şekilde taşıması uygun değil" ifadelerini kullandı. Açıklamasının sonunda vatandaşlara da seslenen Durmaz, "Menşei belli olmayan, faturasız ürünleri, 'Alo 185' Teksin üzerinden bize bildirirseniz, bize bu konuda yardımcı olabilirsiniz. Market alışverişlerinde de ürünün faturasını mutlaka alın. Son kullanma tarihi geçmiş veya şüpheli ürünlerin tespitinde bu faturalar büyük önem taşıyor. Böyle bir durumda 'Alo 174 Gıda Hattı'nı veya 'Alo 185' Teksin'i arayarak ihbarda bulunmanız bizim için yeterlidir" dedi. - MERSİN

