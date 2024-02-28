Mersin\'de sahte içki üretimi yapan 7 şüpheli yakalandı

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Mersin'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki üretip satan 7 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke ilçesinde 7 şüpheli belirlendi. Sahte içki üretimi yaparak piyasa süreceği belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet damıtma cihazı ile çeşitli türlerde toplam 150 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, jandarmaya götürüldü. - MERSİN