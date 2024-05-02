Mersin'de sahte içki üretimi yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sahte içki üretimi yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Mersin\'de sahte içki üretimi yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sahte içki üretimi ve ticareti yapan bir şahıs yakalandı. Operasyonda 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

02.05.2024 08:48
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Mersin'de sahte içki üretimi yapan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte içki üretimi ve ticaretini yapan şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Çamlıyayla ilçesinde bir şüphelinin sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramada 30 litre sahte içki ve içki üretiminde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi. Şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de sahte içki üretimi yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de sahte içki üretimi yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika
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