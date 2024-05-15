Mersin\'de Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Mersin'de, sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada çevredeki esnaf ve çalışanlar da atölyenin alt katındaki eşyaları dışarı çıkardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN