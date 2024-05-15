Mersin'de Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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Mersin'de Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Mersin\'de Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

Mersin'de, sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında çevredeki esnaf ve çalışanlar da atölyenin alt katındaki eşyaları dışarı çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15.05.2024 16:41  Güncelleme: 16:44
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Mersin'de, sanayi sitesindeki bir polyester atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Akdeniz ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki esnafın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada çevredeki esnaf ve çalışanlar da atölyenin alt katındaki eşyaları dışarı çıkardı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

İtfaiye, Mersin, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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