Mersin Erdemli\'de Jandarma Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Sancaktepe'de ölü bulunan Semih Sevim cinayetiyle ilgili Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı

Sancaktepe'de elleri ve ayakları külotlu çorapla bağlı şekilde ölü olarak bulunan Semih Sevim cinayetine ilişkin davada Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı. Raporda, Sevim'de meydana gelen yaralanmaların sanığın kendisi tarafından yapılabileceği gibi bir başkası ya da başkaları tarafından da yapılmış olabileceği, bunlar arasında tıbben ayrım yapılamadığı aktarıldı.