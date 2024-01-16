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Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yapan şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin ucuz klima satışı vadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Yakalanan şüpheli tutuklandı.

Mersin\'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
16.01.2024 - 09:28,
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Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden verdiği sahte ilanlar ile dolandırıcılık yaparak haksız kazanç elde eden şahısla ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüphelinin ucuz klima satışı vadiyle yayınladığı ilanlar ile ağına düşürdüğü vatandaşlar dolandırdığı tespit edildi. Şahsı yakalamak amacıyla harekete geçen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlendiği operasyon ile şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Jandarma, Mersin, Dolandırıcılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de sosyal medyadan sahte ilan vererek dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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