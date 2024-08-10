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Mersin'de takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli istikametinden Tarsus istikametine seyir halindeki 01 EFV 17 plakalı otomobil, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir restoranın önünde takla attı. Takla atarak önü geliş istikametine dönen araçtaki sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak, ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgil soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan kadın sürücünün bilincinin açık olduğu öğrenildi.

Takla atan otomobil ise çevredeki vatandaşların yardımıyla düzeltilerek çekici yardımıyla kaldırıldı. - MERSİN