Mersin'de Taktak Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de Taktak Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin\'de Taktak Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Mut ilçesinde taktak olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Olay yerine giden ekipler, Hüseyin Bozca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

16.03.2024 08:37  Güncelleme: 08:40
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Mersin'in Mut ilçesinde taktak olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Çaltılı Mahallesi Köşk yayla yolunda meydana geldi. Hüseyin Bozca'nın kullandığı taktak olarak bilinen motorlu tarım aracı, Çaltılı Mahallesi Köşk yayla yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kaza, olay yerinden geçmekte olan vatandaşlar tarafından fark edilerek 112'ye bildirildi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları ilk incelemede Hüseyin Bozca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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