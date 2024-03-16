Mersin\'de Taktak Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli Başiskele'de İş Yerinde Çıkan Yangında Yabancı Uyruklu Şahıs Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında, elektrik ısıtıcısından dolayı çıktığı tahmin edilen yangında yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ceset morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.