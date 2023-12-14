Mersin\'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN