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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin'de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

Mersin\'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
14.12.2023 - 10:20,  Güncelleme: 10:23
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Mersin'de tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler tarihi eser kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yaptığı çalışmalarda, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 24 sikke, 2 yüzük ile 2 tarihi obje ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika
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