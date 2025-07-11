Mersin\'de Ticari Taksi Kaldırıma Çıktı, Motosiklet ve Mobilya Mağazası Hasar Gördü

Mersin'de kontrolden çıkan ticari taksi, park halindeki bir motosiklete çarpıp kaldırıma çıkarak mobilya mağazasına daldı. Kazada 1 kişi yaralanırken, yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün sabaha karşı Mezitli ilçesi Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. 33 T 0729 plakalı ticari taksinin sürücüsü, henüz bilinmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, önce yol kenarında park halinde bulunan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksi, kaldırıma çıkarak bir mobilya mağazasının vitrinine girdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Mezitli Grup Amirliği ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özgür B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Meydana gelen kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri da ortaya çıktı. Görüntülerde, ticari taksinin hızla gelip park halindeki motosiklete çarptığı, ardından kaldırıma çıkarak mağazanın camlarını kırıp içeri daldığı anlar yer aldı. - MERSİN