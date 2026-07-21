Seyir halindeki tırda yangın paniği - Son Dakika
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Seyir halindeki tırda yangın paniği

Seyir halindeki tırda yangın paniği
21.07.2026 22:17  Güncelleme: 22:19
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın dorseye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle D-400 kara yolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapalı kaldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın, dorsesine sıçradı. Alevler ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Bozyazı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Antalya-Mersin istikametinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 07 CEJ 632 plakalı tırın balatalarından yangın çıktı. Yangın, dorseye sıçradı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle kara yolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İtfaiye, Bozyazı, Mersin, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki tırda yangın paniği - Son Dakika

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