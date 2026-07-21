Seyir halindeki tırda yangın paniği

Mersin'in Bozyazı ilçesinde seyir halindeki bir tırın balatalarından çıktığı değerlendirilen yangın, dorsesine sıçradı. Alevler ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, Bozyazı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde, Antalya-Mersin istikametinde D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 07 CEJ 632 plakalı tırın balatalarından yangın çıktı. Yangın, dorseye sıçradı. Görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Bozyazı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın nedeniyle kara yolu yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı. - MERSİN
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