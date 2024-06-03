Mersin'de tırlardan hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de tırlardan hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Mersin\'de tırlardan hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı

Mersin'de, çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri hırsızlık olayları da güvenlik kameralarına yansıdı.

03.06.2024 10:12
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Mersin'de, çaldıkları motosikletle kente nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yaptıkları belirlenin 2 şüpheli, güvenlik kameraları tarafından tespit edilerek son işlerinde suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde Mersin'e nakliye için gelen tırlardan hırsızlık yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şikayet üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, tırlardaki hırsızlık olayının, kask ve maske takan motosikletli 2 şüpheli tarafından gerçekleştirildiğini belirlendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda kente nakliye için gelen tırların park ettiği bölgelerde önlem alan ekipler, H.B. ve E.Ö adlı motosikletli 2 şüpheliyi, son işlerinde bir tırdan hırsızlık yapmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınarak götürüldükleri emniyet müdürlüğünde sorgulanan 2 şüphelinin, 7 ayrı tırdan hırsızlık yaptıkları belirlenirken, hırsızlık olayında kullandıkları motosikletin de çalıntı olduğu anlaşıldı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin daha önce gerçekleştirdikleri tırdan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, son işlerinde ise girdikleri tırdan hırsızlık yaptıkları sırada polis ekiplerince fark edilerek kovalanması da görüntülerde yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de tırlardan hırsızlık yapan şüpheliler suçüstü yakalandı - Son Dakika

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