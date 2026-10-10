Mersin\'de torbacılara operasyonda 1 şüpheli tutuklandı, 28 gram esrar ele geçirildi

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 28 gram esrar ve 70 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 şüpheli tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Ekim'de uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında F.D. (23) isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 28 gram esrar ile 70 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. F.D., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.