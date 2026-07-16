Mersin'de Trafik İhlaline 25 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Mersin'de Trafik İhlaline 25 Bin Lira Ceza

Mersin\'de Trafik İhlaline 25 Bin Lira Ceza
16.07.2026 17:00
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Mersin'de sosyal medyada paylaşım üzerine ihlal tespit edilen sürücüye 25 bin lira ceza kesildi.

Mersin'de sosyal medyada paylaşılan trafik kuralı ihlali görüntüleri üzerine harekete geçen polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünü tespit ederek toplam 25 bin lira idari para cezası uyguladı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında paylaşılan ve beyaz renkli bir otomobilin trafik kurallarını ihlal ettiğini gösteren görüntüler ile vatandaş ihbarlarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda aracın sürücüsünün M.A. olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 46/2-b maddesi kapsamında, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişini beklemeden manevra yaptığı gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 20 ceza puanı işlendi.

Ayrıca Erdemli ilçesi Çamlık mevkisinde banketi usulsüz kullandığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun 46/2-f maddesi uyarınca Erdemli İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından 20 bin lira idari para cezası kesildi.

Böylece sürücüye uygulanan toplam idari para cezası 25 bin liraya ulaştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan, toplum huzurunu bozan ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Trafik, Mersin, Yaşam, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Trafik İhlaline 25 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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