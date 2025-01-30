Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'de motosiklet, otomobil ve kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı.

30.01.2025 10:28
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Mersin'de otomobil, kamyonet ve motosikletin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesinde Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan Ercan yönetimindeki 33 ARY 431 plakalı motosiklet, A.T.'nin kullandığı 33 TV 633 plakalı otomobil ile M.Ç. idaresindeki 33 ARN 705 plakalı kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü Ercan, kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi, 2 araç sürücüsü de yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi olay yerinde yapılan inceleme sonrasında morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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