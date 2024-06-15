Mersin'de trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Mersin'de 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Kurban Bayramı dolayısıyla trafikte yoğunluğun arttığı Erdemli İlçesine bağlı Limonlu Mahallesinde, Mersin Antalya D-400 karayolunun Mersin istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre, ışıklı kavşağa kontrolsüz giren bir otomobile, Mersin istikametinde seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüleri ile bir yolcu yaralandı. Çevre sakinlerinin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili savcılık soruşturma başlattı. - MERSİN