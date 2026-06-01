Mersin'de Trafik Kazası: 4 Ölü, 2 Yaralı

01.06.2026 11:31
Mersin'de hızlı sürüş nedeniyle meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mersin'de refüjde bekleyen yayalara çarparak 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında hazırlanan iddianamede, aracın kazadan saniyeler önce 149 kilometre hızla seyrettiği tespit edildi. Savcılık, sürücünün bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek cezalandırılmasını talep etti.

Akdeniz ilçesinde 2 Şubat 2026 tarihinde Bekirde Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.K. idaresindeki 33 ATE 039 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjde yaya geçidinden karşıya geçmek için bekleyen vatandaşların arasına daldı.

Kazada Zehra Serdil Atak, Nejla Öztürk, Kübra Güney ve daha sonra tedavi gördüğü hastanede Büşra Güney hayatını kaybederken, Y.B. ile B.A. yaralandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olay sırasında hız sınırının 50 kilometre olduğu yolda aracını çok yüksek hızda kullandığı belirtildi.

Araç verileri hızını ortaya çıkardı

Kazaya karışan araç üzerinde yapılan teknik incelemede elde edilen elektronik veri kayıtlarına göre, hava yastıklarının açılmasından 5 saniye önce aracın 149 kilometre hızla seyrettiği, fren pedalına basılmadığı ve gaz pedalının yüzde 99 oranında açık olduğu tespit edildi. Kayıtlara göre sürücünün çarpışmadan yaklaşık 2 saniye önce fren yaptığı belirlendi.

Şüpheli M.K. savunmasında, aynı yönde seyreden bir tırın şerit ihlali yaparak aracına temas ettiğini ve bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiğini öne sürdü. Ancak araç üzerinde yapılan incelemede sağ tarafta herhangi bir temas izine rastlanmadı. Bilirkişi raporunda da sürücünün bu savunmasını destekleyen herhangi bir bulgu bulunmadığı ifade edildi.

Dosyanın gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, kazada sürücü M.K.'nin asli kusurlu olduğu, olayda adı geçen tır sürücüsünün ve refüjde bekleyen yayaların kusursuz olduğu belirtildi.

Savcılık, sürücünün hız sınırının yaklaşık üç katı hızla seyretmesi nedeniyle bilinçli taksirle hareket ettiğini değerlendirerek, 'birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan yargılanmasını talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
