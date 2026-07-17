Mersin'de Trafik Tartışması Ceza Getirdi - Son Dakika
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Mersin'de Trafik Tartışması Ceza Getirdi

17.07.2026 20:19
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Yol verme tartışmasında trafiği tehlikeye atan sürücüye 261 bin TL ceza kesildi, denetimler sürecek.

Mersin'de yol verme tartışmasında trafiği tehlikeye düşüren sürücü yakalandı, 261 bin TL ceza kesildi.

Olay, önceki gün Mezitli ilçesi Kelveli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir sürücünün yol verme tartışmasında trafiği tehlikeye düşürme anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri de görüntülerden yola çıkarak trafiği tehlikeye düşüren aracı kullanan şahsın R.M., otomobilin ise onun eşine ait olduğunu belirledi. Bunun üzerine olayla ilgili sürücü ve araç sahibine 2918 sayılı K.T.K.'nun 36/3-A maddesi kapsamında 80 bin TL, 48/4 maddesi kapsamında 180 bin TL ve 47/1-D maddesi çerçevesinde ise bin TL trafik cezası uygulandı. Öteyandan diğer araç sürücüsü S.Ü.'ye ise 2918 sayılı K.T.K.'nun 67/1-A maddesi kapsamında 2 bin 719 TL trafik cezası kesildi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, toplumun huzurunu bozan ve kural ihlali yapan sürücülere yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de Trafik Tartışması Ceza Getirdi - Son Dakika

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