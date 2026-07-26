Mersin\'de Tüp Patlamasıyla Yangın Çıktı

Mersin'in Erdemli ilçesinde bir apartman dairesinin balkonunda tüp patlaması sonucu çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Koyuncu Yeni Merkez Camii yanındaki bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sitedeki bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkonunda küçük tüple yemek pişirildiği sırada yangın çıktı. Müdahale edilirken tüp patladı. Durum 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilirken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aile fertleri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.