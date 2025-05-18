Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı

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Mersin'in Anamur ilçesinde üç ayrı bölgede çıkan orman ve bahçe yangınları, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Toplam 14 dönüm alanın zarar gördüğü yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı.

18.05.2025 19:12  Güncelleme: 19:19
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Mersin'in Anamur ilçesinde üç ayrı bölgede çıkan orman ve bahçe yangınları, orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlarda 11 dönümü ormanlık, 3 dönümü ise bahçe olmak üzere toplam 14 dönüm alan zarar gördü.

Mersin'in Anamur ilçesinde üç farklı noktada orman yangını çıktı. İlk yangın Kızılaliler Mahallesi'nde çıktı. Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

11 DÖNÜMLÜK ALAN ZARAR GÖRDÜ

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 itfaiye, 7 su tankı olmak üzere 18 araç ile orman işçilerinin de olduğu 50 kişilik ekip sevk edildi.

Ekipler yer yer kuvvetli esen rüzgara rağmen birçok noktadan alevlere müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik mücadele ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında 11 dönüm ormanlık alan zara gördü.

İKİ YANGIN DAHA ÇIKTI

İkinci yangın ise Gercebahşiş Yeni Mahallesi sınırlarında çıktı. Bir bahçede başlayan yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 1 arazöz, 1 itfaiye ekibi ve 10 kişilik personel sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürülein yangında 2 dönüm bahçe zarar gördü.

İki yangının da söndürülmesinin ardından bu kez de akşam saatlerinde Çataloluk Mahallesi sınırlarında bir bahçeden alevler yükseldi. Biri arazöz iki araçla bölgeye sevk edilen 10 kişilik ekibin müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük bahçe zarar gördü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınların çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Mersin\'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ahmet demir:
    orman yangınlarunda pkk bitti chp başladı yakmaya 1 2 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bölgedeki inşaat firmalarını araştırın cevap orda 1 0 Yanıtla
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