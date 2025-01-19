Mersin\'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

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Mersin'in 4 ilçesinde çalışma yapan jandarma ekipleri uyuşturucu taciri 10 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Silifke, Anamur, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde 10 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler 10 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 273 gram kubar esrar, 56 gram bonzai, 24 gram metamfetamin, 9 gram kenevir tohumu, 143 adet uyuşturucu hap, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 1'er adet tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Jandarmada ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8'ine ise adli kontrol verildi. - MERSİN