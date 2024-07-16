Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

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Mersin polisinin ilçelerde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan özel ışıklandırma aparatları da ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamına çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli, Tarsus ve Silifke'de belirlenen bazı adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinden çeşitli miktarlarda metamfetamin, bonzai, esrar, Hint keneviri, uyuşturucu haplar, silahlar ve uyuşturucu madde üretiminde kullanılan özel ışıklandırma malzemeleri ele geçirildi.19 uyuşturucu tacirinin yakalandığı operasyonlarda 39 uyuşturucu madde kullanan şahıs hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi. - MERSİN